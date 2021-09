Schwerpunkte

Wendlinger Zeltspektakel beginnt Anfang Oktober

04.09.2021 05:30, Von Gaby Kiedisch

Die Neckarspinnerei in Unterboihingen ist Location für das nächste Zeltspektakel vom 7. bis 10. Oktober. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag – online.

Fabrik-Zeltspektakel: Im großen Saal der Neckarspinnerei geben sich an vier Tagen im Oktober Comedian, Magier, Musikband und Rockpoeten die Ehre. Fotomontage: Holzwarth/Rapp

WENDLINGEN. Das jährliche Zeltspektakel in Wendlingen ist seit 38 Jahren eine feste Größe in der Region. Jedes Jahr pilgert ein bunt gemischtes Publikum mit breitem Altersspektrum zu den Events im Zirkuszelt beim Freibad. Ab und an gibt es auch ein Spezial-Spektakel mit wechselnden Orten. Egal ob See-Spektakel, Marktplatz-Spektakel oder Spektakel in der Stadthalle: jeder Event hatte seine eigene Atmosphäre. Jetzt kommt eine weitere Location hinzu: In der Neckarspinnerei in Unterboihingen kann das Publikum diesmal Fabrikluft schnuppern. Hansjörg Fritz, langjähriger Vorsitzender des Zeltspektakel-Vereins Wendlingen-Köngen, bekommt leuchtende Augen, als er unserer Zeitung davon berichtet, wie man bei HOS, dem Eigentümer des historischen Fabrikgeländes in der Heinrich-Otto-Straße in Unterboihingen, auf dessen Anfrage reagiert habe. „Wir rannten offene Türen ein“, schwärmt er.