Wendlinger Zeltspektakel: Absage mit schwerem Herzen

13.06.2020 05:30, Von Gabi Weiss — E-Mail verschicken

Das Zeltspektakel fällt dieses Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer – Programm auf 2021 verschoben

Lange haben die Festival-Macher hin und her überlegt, bevor sie jetzt endgültig entschieden haben: Das 38. Wendlinger Zeltspektakel, das vom 8. bis 11. Oktober stattfinden sollte, wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

In diesem Jahr wird das Zelt auf dem Gelände Im Speck nicht aufgebaut. Archivfoto: Holzwarth

WENDLINGEN. Leicht haben sich die Verantwortlichen des Vereins Zeltspektakel Wendlingen-Köngen diesen Schritt nicht gemacht. Dass im Oktober das „Zeltspektakel“-Banner nicht über dem Zirkuszelt auf dem Festplatz beim Freibad im Speckweg wehen wird, kann Hansjörg Fritz, Vereinsvorsitzender und seit dem allerersten Festival mit dabei, noch gar nicht so richtig realisieren: „Vermutlich wird mir das erst im Oktober richtig bewusst. Ich würde in diesem Jahr zum 38. Mal das Zirkuszelt aufbauen, das Zeltspektakel gehört für mich zum Jahresablauf wie Weihnachten oder Ostern.“ Auch Ausschuss-Mitglied Michael Pukrop ist von Anfang an mit von der Partie: „Wir alle sind traurig. Dieser Tage müssten wir eigentlich Eintrittskarten und Plakate entwerfen und in den Druck geben, demnächst hätte der Vorverkauf begonnen. Das ist alles ein bisschen unwirklich.“