Schwerpunkte

Wendlinger Zeitungslauf startet zum 15. Mal

03.08.2022 13:46, — E-Mail verschicken

Nach dreijähriger Zwangspause geht’s am Freitag wieder auf den 2,5 Kilometer langen Rundkurs durch die Innenstadt.

Start und Ziel ist wieder an der Gartenschule. Foto: NZ-Archiv

2020 wäre eigentlich die 15. Auflage des Wendlinger Zeitungslaufs dran gewesen, nun steigt sie nach dreijähriger, Corona-bedingter Pause am Freitag. Los geht es an der Gartenschule in der Bismarckstraße 11 für die jüngeren Läufer um 18.30 Uhr mit dem Schülerlauf, um 19 Uhr startet dann der zehn Kilometer lange Hauptlauf. Während die Schüler den zweieinhalb Kilometer langen Kurs einmal laufen werden, müssen ihn die Teilnehmer des Hauptlaufs viermal bewältigen. Parkgelegenheiten gibt es in der Tiefgarage Rathaus am Marktplatz, für Bewirtung sorgt Veranstalter TSV Wendlingen im Hof der Gartenschule. Nachmeldungen sind bis 17 Uhr möglich, ab dann (bis 18 Uhr) werden die Startnummern im Hof der Gartenschule ausgegeben. Dort steigen auch die Siegerehrungen, gegen 19.10 Uhr die der Schüler, gegen 21 Uhr die des Hauptlaufs. Startvoraussetzung ist die 3G-Regel. jsv