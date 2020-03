Wendlinger stirbt durch Coronavirus - Erster Todesfall im Kreis

14.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Kirchheimer Klinik meldet ersten Corona-Todesfall im Landkreis

WENDLINGEN (pm/sg). Wie das Landratsamt Esslingen heute mitteilte, ist am Donnerstagabend der erste Patient im Kreis Esslingen an den Folgen der Coronaviruserkrankung verstorben. Der Patient, ein 80-jähriger Wendlinger, der auch noch an Rheuma erkrankt war, wurde seit Tagen in der Medius-Klinik in Kirchheim stationär behandelt. Neben der Rheumaerkrankung hatte der Verstorbene weitere Vorerkrankungen.

„Der erste Todesfall im Landkreis Esslingen im Zusammenhang mit dem Coronavirus macht uns sehr betroffen. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, so Landrat Heinz Eininger. Sein Sterben mache den Ernst der Lage vor allem für die älteren Menschen mit Vorerkrankungen deutlich, so Eininger weiter. Der Kreischef appelliert an alle, vor allem aber an die besonders gefährdeten Menschen in unserer Gesellschaft, wie ältere Menschen oder altersunabhängig solche mit Grunderkrankungen, verantwortungsvoll alles dafür zu tun, dass sie die Risiken einer Infektion reduzieren.