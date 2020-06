Schwerpunkte

Wendlinger Stadträte wollen Eltern entegegenkommen

09.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Wendlinger Stadträte wollen keine Kitagebühren nachfordern, um „Schwarze Löcher“ zu stopfen

Das Thema Kitagebühren wird derzeit landauf, landab diskutiert. So auch in Wendlingen. In der Mai-Sitzung des Gemeinderats legte es die Fraktion der Grünen auf den Tisch. Daraufhin schrieb der Gesamtelternbeirat der Wendlinger Kindergärten einen Brief an Bürgermeister Weigel und den Gemeinderat – mit der Aufforderung, klarzustellen, wie die Stadt mit dem Thema umgeht.

Kinderbetreuung kostet Geld. Wie in Zeiten der Corona-Pandemie abgerechnet wird, muss noch entschieden werden. Adobe Stock

WENDLINGEN. Viele Eltern leisten derzeit Unglaubliches. Sie gehen ihrer Arbeit nach, viele von ihnen im Homeoffice. Der Arbeitsplatz wurde also an den Küchentisch oder auf die Wohnzimmercouch verlegt. Video- oder Telefonkonferenzen bestimmen den Alltag. Und seit mittlerweile elf Wochen ist die Kinderbetreuung auch noch in ihre Hände gelegt. Denn Kitas bieten derzeit nur eine Notbetreuung an. Um Job und Kinder unter einen Hut zu bringen, nehmen einige Eltern Urlaub, manche gar unbezahlten.