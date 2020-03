Wendlinger Sportpark wird erweitert

06.03.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch

Gemeinderat stimmt einer Verlagerung des TVU in den Sportpark Im Speck zu – Sportgelände am Neckar wird aufgegeben

Nachdem sich die Mitglieder des Turnvereins Unterboihingen mehrheitlich für eine Auslagerung in den Sportpark entschieden haben (wir berichteten), hat die Stadt nun die ersten Schritte für die Auslagerung in die Wege geleitet. Am Dienstag vergab der Gemeinderat dafür die ersten Planungsleistungen für die Erweiterung des Sportparks.