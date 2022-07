Schwerpunkte

Wendlinger Spielplatz nach Verwüstung wieder offen

26.07.2022 16:34, — E-Mail verschicken

Foto: Bauhof/Stadt Wendlingen

Seit Montagmorgen ist der Spielplatz am Hüttensee wieder für Kinder benutzbar, nachdem die Polizei am Sonntagmorgen den Spielplatz abgesperrt hatte. Was war passiert? Scherben im Fallschutz und zwischen den Spielgeräten, wild herumliegende Dosen, Pappbecher, Papiertüten mit Essensresten, Zigarettenschachteln und Alkoholflaschen – so hatte es am Sonntagmorgen auf dem Spielplatz im Naherholungsgebiet ausgesehen (wir berichteten). Wegen der Gefahr für spielende Kinder durch Scherben in den Hackschnitzeln hatte die Polizei den Spielplatz sofort abgesperrt. Dem Bauhof der Stadt Wendlingen ist es zu verdanken, dass der Spielplatz am Montagmorgen, ab 9 Uhr, schon wieder freigegeben werden konnte, nachdem die Mitarbeiter den Platz vorher aufwendig gesäubert und die Scherben entfernt hatten. Größerer Sachschaden entstand nicht. Allerdings fehle ein Mülleimer, der einen Wiederbeschaffungswert von circa 300 Euro hat.

Wie erst heute bekannt wurde, gab es einen Vorfall auch am Grillplatz nur wenige Meter vom Spielplatz entfernt. Die Grillstelle wurde am Wochenende benutzt, obwohl die Stadtverwaltung vor offenen Feuern wegen der Brandgefahr gewarnt hatte. Die dort aufgestellten Verbotsschilder, die darauf hinwiesen, wurden in der Grillstelle verbrannt, teilte Bernd Eppinger von der Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich am Samstagabend eine größere Gruppe von Jugendlichen auf dem Spielplatz aufgehalten. Wer Hinweise zu der Vermüllung geben kann, wendet sich an den Polizeiposten in Wendlingen, Telefon (0 70 24) 92 09 90. gki