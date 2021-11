Schwerpunkte

Wendlinger Schüler Trainieren mit Handball-Star

04.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Kürzlich war der ehemalige Handball-Nationalspieler Dragos Oprea in der Johannes-Kepler-Realschule in Wendlingen und zeigte den Schülern einige Tricks und Kniffe.

Dragos Oprea (Mitte) mit einigen der Schüler, die während des Handballtags an der Johannes-Kepler-Realschule mit ihm trainierten. Foto: pm

WENDLINGEN. Kürzlich ging es in der Sporthalle am Berg sehr schnell und prominent zu. Der Handballaktionstag der JKR in Kooperation mit der Kinder- und Jugendsportakademie brachte über 80 Kinder an den Ball und in die Halle.