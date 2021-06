Schwerpunkte

Wendlinger Runde mit dem Albverein

10.06.2021 05:30

WENDLINGEN (pm). Mit den fallenden Inzidenzwerten darf auch wieder zusammen gewandert werden. Und den Startschuss geben die Jungsenioren des Schwäbischen Albvereins Wendlingen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 17. Juni, um 13 Uhr an der Lauterschule in Wendlingen. Anschließend geht es am Lauterbegleitweg entlang bis zu den Seen am Neckarwasen. Weiter über Feld- und Wiesenwege bis zum kleinen See bei der Wernauer Lehmgrube. Über den Golfplatz nach Bodelshofen und dann an der Lauter entlang führt die Wanderstrecke wieder zum Ausgangspunkt. Die nicht schwierige Rundwanderung ist etwa elf Kilometer lang und dauert circa dreieinhalb Stunden. Die Teilnehmer werden gebeten, sich beim Wanderführer unter Telefon (01 52) 01 76 91 52 anzumelden.