Wendlinger Neujahrsempfang: Respekt als roter Faden für das Leben

15.01.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Bürgermeister Steffen Weigel blickt auf das vergangene Jahr zurück – Unterstützung für Petition für Jagdstopp auf die Turteltaube

Welcher gefiederte Freund ist dieses Jahr der Vogel des Jahres? Wer die einschlägigen Fachberichte nicht so aufmerksam verfolgt, erfährt dies spätestens beim Neujahrsempfang der Stadt Wendlingen, denn in der Rede des Bürgermeisters hat das Tier seit Jahren einen festen Platz. In diesem Jahr teilte sich der Vogel die Aufmerksamkeit mit dem Wort des Jahres 2019.