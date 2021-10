Schwerpunkte

Wendlinger Kitas: Gute Arbeit trotz Personalmangels

08.10.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Eltern machen sich für Erzieherinnen in der Kindertagesstätte Hebelstraße stark: Trotz Personalengpässen, reduzierten Öffnungszeiten und ständigen Umplanungen sorgen sie für Stabilität bei der Kinderbetreuung.

WENDLINGEN. Von der dünnen Personaldecke bei Erzieherinnen und Erzieher sind in Wendlingen weitere Kindergärten betroffen. Nach dem städtischen Kindergarten in der Stadtmitte (wir berichteten) haben nun auch Eltern des Kindergartens Hebelstraße auf die enge Personalsituation vor allem in der Kinderkrippe aufmerksam gemacht. Aus ihrer Sicht müsse hier dringend etwas getan werden, sie sorgen sich um das Wohl der Erzieherinnen.