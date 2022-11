Schwerpunkte

Wendlinger Kindergarten Am Berg kooperiert mit Turnverein Unterboihingen

29.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Studienergebnisse alarmierend: Kinder haben zu wenig Bewegung. Mit dem neuen Angebot Kinderturnen will das Familienzentrum Am Berg möglichen Fehlentwicklungen entgegenwirken.

Spielen mit anderen Kindern und sich dabei bewegen – das macht den Kleinsten Spaß. Die lizenzierte Übungsleiterin Dorothea Lottermann gibt behutsam Tipps und Hilfestellung bei Bedarf. Foto: Kindergarten am Berg

WENDLINGEN. Ein zunehmender Mangel an Bewegung ist schon bei Kleinkindern ab zwei Jahren festzustellen. Darauf weisen Sportpädagogen und unzählige Studien immer wieder hin. Wie es um die Fitness von Kindern im Ländle bestellt ist, das ermittelt die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg jedes Jahr mit dem Fitnessbarometer. Betrachtet man die Daten vor Corona zwischen 2012 und 2019 mit den Daten aus den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 zeigt sich, dass Kinder zwischen drei und zehn Jahren „tendenziell langsamer und weniger ausdauernd sind als vor Corona“, auch die Koordination hat sich verschlechtert, ist die direkte Momentaufnahme des aktuellen Fitnessbarometers. In solchen Studien fühlen sich die Leiterinnen des Kindergartens Am Berg Regina Denzinger-Abraha und Michaela Zeberer in ihrer Wahrnehmung bestätigt. Auch unter den Kindern in hiesigen Kindergärten gibt es Kinder, die Defizite beispielsweise in der Motorik aufweisen gemessen an ihren Alterskollegen, wissen sie aus Erfahrung. Waren es früher einzelne Kinder, so vergrößerte sich die Zahl derer jedoch in den letzten Jahren.