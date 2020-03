Wendlinger Kinder lernten viel über Strom und Klimawandel

12.03.2020 05:30

Im Rahmen des Projekts „Zeitung in der Grundschule“ hatten die Kinder der Klassen 4a und 4b in der Wendlinger Gartenschule am Mittwochvormittag ein besonderes Erlebnis. Der Unterricht wurde gestaltet von Brigitte Spiegler-Lang. Unterstützt wird das Projekt von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, und die Natur-Pädagogin hatte tolle Sachen dabei. Anhand einer Dampfmaschine, die nach der Befeuerung ordentlich schnurrte, erklärte sie den Grundschülern, wie man Strom gewinnen kann. Nach demselben Prinzip arbeitet auch das Wärmekraftwerk in Altbach, dessen Schornsteine und Rauchwolken weithin sichtbar sind. Die Kinder wussten, dass durch die Abgase Kohlendioxid entsteht, „und das ist gar nicht gut“, sagte Spiegler-Lang. So entsteht der Klimawandel und die Temperatur auf der Erde wird immer wärmer. Im Laufe des Unterrichts wurde dann über sinnvollen Stromverbrauch, den immer zunehmenden Verkehr auf den Straßen und auch über erneuerbare Energien geredet. Dies war leider die einzige Veranstaltung des Zeitungsprojekts in diesem Jahr. Wegen der aktuellen Corona-Situation wurden alle weiteren Termine abgesagt. jh