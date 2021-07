Schwerpunkte

Wendlinger Johannesforum: Der Rohbau ist fertig

10.07.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Neubau eines Gemeindehauses der evangelischen Kirche und der Bruderhaus-Diakonie soll im April 2022 fertig sein

Pfarrer Peter Brändle, Ute Schwarzkopf-Binder, Leiterin der Bruderhaus Diakonie, Diakonin Bärbel Greiler-Unrath, Einrichtungsleiterin Julianne Toldi, Architekt Rainer Streule und Sonja Weiblen, Geschäftsfeldleiterin der Bruderhaus-Diakonie stellten das Gebäude am Freitag vor.

WENDLINGEN. Zehn Monate wurde am künftigen Johannesforum gebaut. Etwa 1600 Kubikmeter Beton flossen in den Rohbau. Der ist nun fertig. Er umfasst vier Stockwerke mit insgesamt 1046 Quadratmetern Nutzfläche für die Bruderhaus-Diakonie und 603 Quadratmetern für die Evangelische Kirchengemeinde. Beide präsentierten am Freitag erstmals das neue Gemeindezentrum.