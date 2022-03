Schwerpunkte

Wendlinger Initiative startet Ukraine Foodsharing Hilfsaktion

07.03.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wendlinger Initiative startet „Ukraine Foodsharing Hilfsaktion“: Mit geretteten Lebensmitteln schmackhafte Mahlzeiten für Geflüchtete zubereiten. Helfen mit dem, was tatsächlich benötigt wird.

Für Geflüchtete, die in den Grenzregionen von Polen ankommen, haben 14 Frauen und zwei Männer am Freitag Obst, Gemüse, Fleisch und andere Lebensmittel verarbeitet und daraus schmackhafte Gerichte gekocht. Das Köngener Jugendhaus stellte seine Küche im Burgforum dafür kostenlos zur Verfügung. Helfer und Helferinnen genießen beim Zerkleinern von Quitten, Äpfeln und Zwiebeln die Sonne. Fotos: Holzwarth

WENDLINGEN/KÖNGEN. Das Leid der Menschen in der Ukraine lässt niemand kalt. Auch in unserer Region tun sich allenthalben Initiativen auf, wird Geld gespendet und Hilfsgüter gesammelt. In Wendlingen hat die Gruppe Foodsharing eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Sie kocht für die Menschen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat in die Nachbarländer flüchten. Häufig tagelang unterwegs erreichen die Geflüchteten die sichere Grenze zu Polen völlig erschöpft und nicht selten ohne Nahrung. Für sie sind die Mahlzeiten bestimmt, auch um die Helfer vor Ort zu entlasten.