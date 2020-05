Wendlinger Gewerbegebiet Wert: Erweiterung in die Höhe

04.05.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Wendlinger Firma TTS Tooltechnic will am Standort Wendlingen das Firmengelände umstrukturieren

Nein, freie Gewerbeflächen in Wendlingen gibt es nicht wie Sand am Meer. Was macht man also, wenn man den Standort an sich schätzt, sich aber dennoch vergrößern will? Man baut in die Höhe. Diese Idee hatte die Firma TTS Tooltechnic und der Wendlinger Gemeinderat machte dafür in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei.

Firma TTS Tooltechnic: Erweiterung in die Höhe statt in die Fläche. Die Lagerhalle fällt dem ersten Neubau zum Opfer. Foto: sg

WENDLINGEN. Die Firma TTS Tooltechnic im Gewerbegebiet Wert ist seit dem Jahr 2000 in Wendlingen präsent. Momentan sind dort 800 Mitarbeiter beschäftigt. Doch die Firma will wachsen. Ein gutes Signal, sowohl für die Mitarbeiter, als auch für Wendlingen. Der Hersteller von Werkzeugtechnik hat am Standort Wendlingen sowohl seine Logistiksparte, als auch Entwicklung und Verwaltung untergebracht. Und platzt heute schon aus allen Nähten. Bürocontainer auf dem Firmengelände zeugen vom Platzmangel.