Wendlinger FiFeFo mit neuen Regeln

08.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Sommerferienbetreuung des Jugendhauses Zentrum findet statt – Einrichtung in der Neuffenstraße ist wieder geöffnet

Wird es in diesem Jahr ein FiFeFo geben? Und wenn ja, wie wird es organisiert sein? Klar ist, dass es nicht so stattfinden kann, wie in den Jahren davor. Klar ist aber auch, dass Christof Georgi Leiter des Jugendhauses Zentraum Neuffenstraße und seine Kollegin Petra Daberkow quasi in den Startlöchern stehen, um das Großevent vorzubereiten.

Petra Daberkow und Christof Georgi machen das Jugendhaus startklar – der Betrieb läuft eigentlich aber schon seit Donnerstag. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. „Firmenservice, Ferien, Forschen“ kurz FiFeFo, heißt das Ferienprogramm des Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße. Die Sommerferienbetreuung gibt es seit elf Jahren. Aber nie passte der Name besser, als dieses Jahr. Denn mit dem zweiwöchigen Angebot würden die Organisatoren vielen Eltern Luft verschaffen. Nicht zur Erholung. Sondern, um zum ersten Mal seit Wochen konzentriert und ohne schlechtes Gewissen ihrer Arbeit nachgehen zu können. Denn seit dem Shutdown leisten Familien eine Menge, um Kinderbetreuung und Homeoffice unter einen Hut zu bringen.