Wendlinger Eltern demonstrieren gehen Kappung der Ganztagsbetreuung in Kitas

31.05.2022 21:40, Von Sylvia Gierlichs

Das XXL-Modell in Wendlinger Kitas, das eine Betreuung über 50 Stunden in der Woche anbietet, soll vorerst gekappt werden. Vor allem berufstätige Eltern wollen das nicht hinnehmen und machten ihrer Empörung auch über die späte Information am Dienstagabend auf dem Marktplatz Luft.

Circa 100 Eltern kamen am Dienstagabend auf den Marktplatz, um gegen die Reduzierung der Kinderbetreuungszeiten in Wendlinger Kitas zu demonstrieren. Foto: Just

WENDLINGEN. Etwa 100 Eltern demonstrierten am Dienstagabend vor dem Treffpunkt Stadtmitte gegen die geplante Reduzierung der Betreuungszeiten in den Wendlinger Kindergärten. Etliche hatten ihre Kinder mitgebracht. Mit Trillerpfeifen und Plakaten wandten sie sich gegen die Reduzierung der Betreuungszeiten in den Wendlinger Kitas.