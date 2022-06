Schwerpunkte

Wendlinger Eltern demonstrieren gegen kürzere Betreuungszeiten

02.06.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Eine Demo auf dem Marktplatz und eine Diskussion in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung – die Wendlinger Eltern lassen in Sachen Ganztagsbetreuung nicht locker. Bürgermeister Weigel kam den Eltern etwas entgegen.

Etwa hundert Eltern kamen am Dienstag auf den Wendlinger Marktplatz, um gegen die geplanten Kürzungen bei der Kinderbetreuung zu protestieren. Fotos: Just

WENDLINGEN. „Wer erklärt es meinem Chef“ oder „Ihr schickt Frauen zurück an den Herd und in die Altersarmut“ – nur zwei Aussagen der Wendlinger Eltern, die sich über die verkürzten Betreuungszeiten in Wendlinger Kindergärten ärgern und am Dienstag zu einer Demo auf den Marktplatz gekommen waren.