Wendlinger Einzelhändler hoffen auf die Treue ihrer Stammkundschaft

28.04.2020, Von Sylvia Gierlichs

Wendlinger Geschäftsleute freuen sich, dass die Kunden wieder da sind – Maskenpflicht und Abstandsregeln werden respektiert

Seit einer Woche können in Wendlingen wieder mehr als nur Lebensmittel eingekauft werden. Doch wie haben die Wendlinger Einzelhändler den Lockdown überstanden? Kommen die Kunden zurück? Und wie steht es mit der Akzeptanz der Maskenpflicht und dem Abstandsgebot?

Stefanie Schanz-Ambacher freut sich darauf, ihre Stamm- aber auch neue Kunden wieder in Sachen Mode beraten zu können. Fotos: sg

WENDLINGEN. Wer, wenn auch zwangsweise, zu Hause sitzt und die Zeit totschlägt, der sehnt sich nach ein wenig Futter für den Geist. Doch wie so viele andere Geschäfte hatte auch der Buchladen im Langhaus natürlich geschlossen. Doch Inhaberin Andrea Deuschle stillte den Lesehunger der Wendlinger trotzdem. „Viele meiner Kunden haben über unseren Webshop bestellt oder telefonisch nachgefragt, ob sie bei uns Bücher bestellen können“, erzählt sie. Na klar, konnte man. Und Andrea Deuschle bot einen tollen Service, denn sie lieferte die Bücher auch aus. Zwei Tage ab Bestellung und schon war das gewünschte Buch per Fahrradbote zugestellt. „Eine Kundin bot uns an, diesen Service für uns zu übernehmen – eine wertvolle Hilfe. Außerdem haben wir immer Vormittags von 9 bis 12 Uhr eine Abholer-Kiste vor der Ladentür deponiert, aus der unsere Kunden kontaktlos ihre bestellten Bücher entnehmen und das Geld einlegen konnten“, sagt Deuschle Das war schon aufwendig, gibt die Buchhändlerin zu.