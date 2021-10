Schwerpunkte

Wendlinger Anne-Frank-Schule stellt Schülerkunstwerke aus

21.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Im Rathaus sind am Donnerstag, 21. Oktober, die Ergebnisse eines von der Ravensburger Stiftung geförderten Kunstprojektes der Anne-Frank-Schule zu sehen. Sie entstand über zwei Jahre, trägt den Titel „KUNST.KLASSE.“ und das Motto „Wir segeln unter gemeinsamer Flagge“.

Die Schüler gestalteten selbst Druckplatten für die Flagge. Foto: pm

WENDLINGEN. Die Anne-Frank-Schule in Wendlingen nahm 2019 erfreut die Zusage von der Ravensburger Stiftung für die Förderung eines von Künstlern angeleiteten Projekts entgegen. Die Stiftung fördert seit vielen Jahren schon künstlerische Projekte an Schulen mit der Summe von 3000 Euro. Schulen in Baden-Württemberg können sich hierfür bewerben. Das Projekt wird anschließend im Internet unter www.stiftung-ravensburger.de dokumentiert.