Schwerpunkte

Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel wünscht sich im Interview langfristig eigene Wege für Radfahrer

15.11.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Im Interview wünscht sich Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel langfristig weniger Kfz-Verkehr in der Innenstadt, mehr verkehrsberuhigte Straßen und mehr Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer aufeinander.

Die neuen Fahrrad-Schutzstreifen in Wendlingen entsprechen den Vorschriften – mehr Platz für Radler wäre dennoch schön. Foto: Holzwarth

In Wendlingen wurden kürzlich ja in der Bahnhofstraße und in der Nürtinger Straße, aber auch in der Weinhalde Radschutzstreifen aufgemalt. Der ADFC hält ja nichts davon, bezeichnet Schutzstreifen als Augenwischerei, weil sie für Radfahrer echt gefährlich werden können. Warum hat sich die Stadt dennoch dafür entschieden? Böse Zungen Land auf, Land ab, sagen ja, Kommunen würden sich gerne darauf zurückziehen, weil es billig ist, man nur ein paar Eimer Farbe braucht …