Schwerpunkte

Wendlingen und Köngen für Negativpreis Pannenflicken nominiert

18.06.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Jedes Jahr verleiht die Initiative Cycleride den Negativpreis Pannenflicken an Gemeinden, die sich bei der Radwegeführung nicht an Gesetze, Vorschriften oder Empfehlungen halten. Was die Verwaltungen dazu sagen.

Hier an der Köngener Bahnhofstraße müssen Autos über den Radweg fahren, um zu sehen, ob sie abbiegen können.

WENDLINGEN/KÖNGEN. Seit 2006 verleiht die Initiative Cycleride ihren Negativpreis Pannenflicken. Damit möchte sie Städte und Gemeinden auf Stellen aufmerksam machen, die für Radfahrende unübersichtlich, unlogisch oder gar gefährlich sind. In diesem Jahr sind gleich zwei Stellen aus dem Verbreitungsgebiet der Wendlinger Zeitung auf der Liste gelandet: Einmal die Bahnhofstraße in Köngen, wo besonders die Einmündung der Christian-Eisele Straße, an der Aldi und McDonald’s liegen, in der Kritik steht.