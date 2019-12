Wendlingen: St. Kolumban von mächtigem Chorgesang erfüllt

17.12.2019 05:30, Von Peter Fischer — E-Mail verschicken

Der Jugendchor St. Kolumban begeistert mit einem besonderen Wunschprogramm

Alle fünf Chorgruppen stimmen (machtvoll) ins Finale ein. Fotos: Riedl

WENDLINGEN. Es ist jahrzehntelange Tradition, dass der Jugendchor St. Kolumban am dritten Adventssonntag zum Adventskonzert einlädt. Kein Motto, sondern eine Wunschliste der Dirigentin bestimmte in diesem Jahr Inhalt und Gehalt des Konzertes mit „Lieblingsstücken“ aus vergangenen Konzerten. Anlass dazu ist das 25-jährige Jubiläum, das Christa Strambach in diesem Jahr als Chorleiterin des Jugendchores St. Kolumban begeht. Nach der herausragenden Interpretation des Deutschen Requiems von Johannes Brahms im Frühjahr nun also Adventsmusik aus den Epochen, die die Chorleiterin im vergangenen Vierteljahrhundert im Besonderen ihren Sängern nahegebracht hat, Chorliteratur vom Mittelalter hin zur Romantik und bis zur zeitgenössischen und experimentellen Musik.