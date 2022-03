Schwerpunkte

Wendlingen setzt mit Demo für die Ukraine ein Friedenszeichen

11.03.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Kundgebung für die Ukraine am Samstag, 11 Uhr, vor dem Rathaus.

WENDLINGEN. Aus Anlass des Krieges in der Ukraine hat sich extra eine Friedensinitiative Wendlingen gebildet. Vertreten sind darin sämtliche Gemeinderatsfraktionen, die SPD, das Bündnis 90/Die Grünen, die Freien Wähler, die CDU, die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Steffen Weigel und die Katholische und Evangelische Kirchengemeinde in Wendlingen. Am morgigen Samstag, 12. März, 11 Uhr, wollen sie mit einer Demonstration für den Frieden vor dem Rathaus Wendlingen sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zeigen. Gleichzeitig ruft die Friedensinitiative Wendlingen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich dieser Friedensdemo anzuschließen.

„Die Initiative möchte nach den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine durch den Angriff Russlands ein deutliches Zeichen für den Frieden und für die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen sowie zur Wahrung der Friedensbemühungen aufrufen. Wir sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die unter dem Konflikt leiden und deren Leben jetzt bedroht ist“, heißt es dazu in einer Erklärung der Friedensinitiative. Bei der Kundgebung am Samstag spricht Bürgermeister Weigel, werden die Gemeinderatsfraktionen gemeinsam ein Friedenszeichen setzen, nach Friedensgebet und Schweigeminute wird die Veranstaltung musikalisch beendet.