Wendlingen rüstet sich mit Trinkbrunnen gegen künftige Hitzesommer

02.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Stadt will Trinkbrunnen in der Stadtmitte und an einem weiteren Standort aufstellen. Dies hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Ob vorhandene Trinkwasserbrunnen einbezogen werden, blieb vorerst offen.

Ein Kind trinkt Wasser an einem öffentlichen Trinkbrunnen. Solche Brunnen gibt es in unzähligen Designs, dieser ist nur ein Beispiel dafür, wie er aussehen könnte. Foto: Adobe Stock

WENDLINGEN. Diesen Sommer wird wohl kaum jemand so schnell vergessen. Vor allem wegen der anhaltenden Hitze über viele Wochen hinweg, die auch nachts kaum Abkühlung brachte, wird sich dieser Sommer ins Gedächtnis einbrennen. Angesichts der Tatsache, dass solche extremen Wetterlagen in Zukunft zunehmen werden, kommt dem Trinkwasser eine gewichtige Rolle zu – vor allem im öffentlichen Raum. Und hier sind besonders die Kommunen gefordert. Die Bundesregierung ist aktuell dabei, deswegen das Wasserhaushaltsgesetz zu ändern. Danach soll Bürgern und Bürgerinnen der Zugang zu sauberem, qualitativ hochwertigem Trinkwasser im öffentlichen Raum ermöglicht werden – beim Einkaufen, Spazierengehen in der Stadt, in Parkanlagen.