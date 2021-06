Schwerpunkte

Wendlingen plant „Vinzenzifest-light“

11.06.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch

Dieses Jahr soll das Stadtfest wenigstens an einem Tag gefeiert werden – Weitere Feste in Aussicht gestellt: Sommerdorf und Weindorf

Wegen der Corona-Pandemie war das auf die Egerländer zurückgehende Fest im letzten Jahr erstmals in seiner Geschichte ausgefallen. Nachdem die Inzidenzen weiter runtergehen, dürfen jetzt auch wieder Events mit Publikum stattfinden. Während das Vinzenzifest am 29. August geplant ist, soll noch in diesem Monat das Sommerdorf eröffnet werden.

Verzichtet werden muss dieses Jahr zwar auf Festumzug und Vinzenzimarkt, aber nicht auf Vinzenziprozession, Festgottesdienst und Tänze und Musik vor dem Rathaus. Foto: Archiv

WENDLINGEN. Den vielversprechenden Trend der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 im Kreis Esslingen nimmt die Stadtverwaltung gerne auf und plant mit verschiedenen Kooperationspartnern neben dem Vinzenzifest weitere Events. Mit den damit verbundenen Öffnungsschritten sind jetzt auch wieder bestimmte Veranstaltungen und Zusammenkünfte erlaubt. Nach einem erfolgreichen Debüt im Coronajahr 2020 öffnet das Sommerdorf zum zweiten Mal seine Tore: Vom 26. Juni bis 18. Juli gibt es auf dem St.-Leu-la-Foret-Platz heiße Rhythmen, coole Drinks und feiner Gaumenschmaus – alles selbstverständlich unter Einhaltung der Coronahygieneregeln. Dafür werden im Moment laut Bürgermeister Steffen Weigel noch die letzten Details für eine Genehmigung mit dem Landratsamt abgeklärt.