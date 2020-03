Wendlingen: "Otto-Areal soll Maßstäbe setzen"

07.03.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch und Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Leiter der CG Gruppe Stuttgart, George Moutoulis, im Interview

Auf dem Otto-Areal (HOS) hat im letzten Jahr der Eigentümer gewechselt. Neuer Besitzer ist die Berliner CG Gruppe. Der Immobilienentwickler will auf einer Fläche von acht Hektar ein neues Stadtquartier mit Wohnen und Gewerbe entwickeln. Im Interview mit George Moutoulis sprachen wir über die Bewerbung für die Internationale Bauausstellung 2027 und was das Areal so einzigartig macht.