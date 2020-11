Schwerpunkte

Wendlingen: Neue Lidl-Filiale am alten Standort

12.11.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Das Unternehmen aus Neckarsulm bekennt sich zum Standort Wendlingen – Übergangslösung noch nicht in trockenen Tüchern

Fast vier Wochen ist der Brand in der Lidl-Filiale nun her. Das Gebäude wurde dabei völlig zerstört, seitdem prägt das Trümmerfeld das Grundstück in der Taläckerstraße. Doch es gibt gute Nachrichten: Der Discounter soll am alten Standort neu errichtet werden.

Noch ist nichts entschieden, doch die Hoffnung vieler Wendlinger wäre es, wenn Lidl vorübergehend in der Edeka-Filiale in der Albstraße unterkommen könnte. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Auch gute vier Wochen nach dem Brand, bei dem zum Glück keine Menschen zu Schaden kamen, ist das Ereignis bei vielen Menschen in Unterboihingen ein Top-Thema. Denn viele fragen sich natürlich: wie geht es weiter? Die Wendlinger Zeitung gab diese Frage schon letzte Woche an das Unternehmen weiter. Seit gestern nun gibt es tatsächlich Neues zu berichten.