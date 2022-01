Schwerpunkte

Wendlingen hat eine neue Teststation am Bahnhof

10.01.2022 05:30

In Wendlingen kann man Covid-Tests an mehreren Stationen machen lassen. Mit der Omikron-Welle, die derzeit über das Land hinwegrollt, dürften die Tests wieder stärker nachgefragt sein. Auch zwei PCR-Teststationen gibt es.

Simon Bangert (links) und Michael Raisch machen mit großen Bannern an der Römerbrücke auf die neue Teststation aufmerksam. Fotos: Just

WENDLINGEN. „Sie haben einen Termin?“, fragt Julia Käufer das Pärchen, das im schwarzen Audi vor den Container gefahren war. Zack, zack wird der Papierkram erledigt, routiniert schiebt Käufer den Testwilligen das Stäbchen in die Nase. Und zwar richtig. Denn in der neuen Teststation am Wendlinger Bahnhof wird nicht nur ein wenig im vorderen Nasenraum herumgepopelt. „Bei uns wird auch nicht in irgendeine Testlösung gespuckt. Man muss tief in die Nase gehen, dann ist die Trefferquote höher“, sagt Michael Raisch. Mit Christian Wohlfahrt und Simon Bangert betreibt er schon das Testzentrum hinter dem Wendlinger Rathaus. Und 34 weitere, meist im Kreis Esslingen, aber auch in Geislingen, Ludwigsburg, Heilbronn oder Friedrichshafen.