Wendlingen: Hakle Bunt stellte wieder aus

18.10.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Hakle Bunt zeigten in der Wertstraße wieder eine große bunte Werkschau. Gemäß dem Motto „Peng!“ wurde ein tonnenschwerer Stein auf ein Klavier fallen gelassen.

WENDLINGEN. Bilder, Statuen, Installationen und Happenings: Wenn die Künstlergruppe Hakle Bunt zu ihrer Ausstellung in einer Lagerhalle im Wendlinger Industriegebiet einlädt, sprüht die Kreativität. Und in diesem Jahr nach der Zwangspause ganz besonders: Rund 60 Künstlerinnen und Künstler hatten Werke zur Ausstellung beigesteuert und zeigten, wie sie die Zeit in den vergangenen Monaten genutzt haben. Normalerweise lädt die Köngener Künstlergruppe um Jochen Maier, Friederike Nordmann, David Dammenmiller, Andrea Halm und Klaus Schmid alle zwei Jahre zur Vernissage mit Musik und Happenings ein, in diesem Jahr in etwas abgespeckter Version. Dabei zu sehen sind natürlich auch die neuesten Litops, Statuen aus groben Steinen und Schrott, wie sie auch im Kreisverkehr an der Plochinger Straße Richtung Wernau zu sehen sind. Hakle Bunt hat ein paar Vorschläge für den Kreisverkehr Richtung Kö8 gemacht. Ob die multipel mobilen Figuren bald dort zu sehen sein werden?