Aktion von Einzelhandel und Stadtverwaltung: Wendlingen hält – und blüht – zusammen

01.04.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Einzelhändler und Stadtverwaltung sagen mit einer gemeinsamen Aktion Danke für die Unterstützung während des Lockdowns

Für die Aktion TaschenBlühen, die von der Stadt Wendlingen zusammen mit Wendlingen aktiv durchgeführt wurde, hatten viele verschiedene Einzelhändler 300 Stofftaschen mit ihrem Firmenlogo zur Verfügung gestellt. Als kleines Dankeschön an die Kunden für ihre Treue zum Wendlinger Einzelhandel nahmen die Taschen, gefüllt mit Saattüten, Schokolade, Sekt-Piccolo, Coffee-to-go-Becher, Infomaterial zum Thema artgerechte Gartengestaltung und mit Osterglocken, reißenden Absatz. Wirtschaftsförderer Richy Bauer (links), Verwaltungsauszubildende Nina Hoß, Einzelhandelssprecher Wilfried Schmid und Ulrich Scholder vom Stadtbauamt hatten alle Hände voll zu tun. gki

WENDLINGEN. In einer Gemeinschaftsaktion von „Wendlingen am Neckar aktiv“ zusammen mit der Stadt Wendlingen haben sich die Einzelhändler bei ihren Kunden bedankt, dass sie ihnen in diesen schweren Zeiten die Stange halten. Ohne Corona würden jetzt die „Grünen Wochen“ im Wendlinger Einzelhandel beginnen. Wegen des neuerlichen Lockdowns mussten sie verschoben werden, bedauerte Wilfried Schmid, Vorsitzender von Wendlingen aktiv, die für die Einzelhändler zunehmend leidige Situation.