Schwerpunkte

Wendlingen erhält einen Abendmarkt

08.07.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wendlingen aktiv: Abend der 1000 Lichter findet dieses Jahr wieder statt – Abendmarkt vierzehntägig ab 8. April 2021

Wie die meisten in der Branche haben die Wendlinger Einzelhändler schwere Monate hinter sich. Die Sorge, wie sich die Coronakrise weiterhin auf den Konsum auswirken wird, das war das bestimmende Thema bei der Jahreshauptversammlung von „Wendlingen am Neckar aktiv“ am Montagabend. Auf einige Aktionen und Neuerungen setzen die Händler deshalb große Hoffnungen.

Ob es diesmal beim Abend der 1000 Lichter auch eine Feuershow geben wird, das steht noch nicht fest. Foto: Archiv

WENDLINGEN. Eine überwältigende Resonanz gab es auf die Aktion „Wendi bringt‘s“. In der tiefsten Krise war der Lieferservice sowohl rettender Anker für viele Bürger, die wegen des Virus die Öffentlichkeit mieden, als auch für die Einzelhändler, die sich an dieser Aktion beteiligt hatten. Wilfried Schmid drückte dazu seinen Dank an alle aus, die sich an dieser Gemeinschaftsaktion von Stadtverwaltung, HGV, Wendlingen aktiv und Kreissparkasse beteiligt hatten. Nach dem Lockdown war die Aktion innerhalb von nur drei Tagen auf die Beine gestellt worden. „Noch bis vor zehn Tagen hatten wir pro Tag durchschnittlich 300 Aufrufe auf der städtischen Homepage dazu“, zeigte sich der Vorsitzende von Wendlingen aktiv beeindruckt von der starken Resonanz. Auch von der Gastronomie sei die Aktion positiv aufgenommen worden. Für die Modebranche habe es eher weniger gebracht, meinte Schmid, doch Schranz-Aubacher sieht es positiv: Es habe sich dafür der Bekanntheitsgrad der Geschäfte erhöht.