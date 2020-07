Schwerpunkte

Wendlingen: Ein Blick auf die Baustelle für den Hochwasserschutz

18.07.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Das Regierungspräsidium Stuttgart bot am Freitag Führungen an der Hochwasserbaustelle entlang der Kreisstraße 1219 an

Regierungspräsident Wolfgang Reimer hatte sie in einem Interview in der Wendlinger Zeitung kürzlich angekündigt, am Freitag fand die Baustellenführung zwischen dem Kreisverkehr Wert und der Römerbrücke nun statt. Dort wird der Hochwasserschutz auf den neuesten Stand gebracht – teilweise mit komplexen Bauwerken.

Den Abwasserkanal an der Kreisstraße 1219 besahen sich die Wendlinger Gemeinderäte und die Bürgermeister Ruppaner (Köngen/Mitte) und Weigel (Wendlingen/hinten) genau. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Viel Platz hat der Neckar nicht, um sich zwischen seinem Bett und dem Gewerbegebiet Wert auszubreiten. Deswegen muss bei einem Gewässer erster Ordnung wie dem Neckar der Schutz vor dem Hochwasser technisch erfolgen. Denn höhere Temperaturen haben einen intensiveren Wasserkreislauf zur Folge, beispielsweise durch eine höhere Verdunstung. Das wiederum kann zu intensiveren Niederschlägen und größeren oder häufigeren Hochwassern führen. In Wendlingen wird der Schutz vor dem überlaufenden Neckar nun auf ein hundertjähriges Hochwasser mit Klimaänderungsfaktor erhöht. Wie das genau funktioniert erklärten Ingenieure der Firma Wald und Corbe nicht nur den Bürgermeistern Weigel (Wendlingen), Ruppaner (Köngen und Friz (Unterensingen) und einigen Wendlinger Gemeinderäten, sondern danach auch noch etlichen interessierten Bürgern.