Schwerpunkte

Wendlingen: Die letzten Stunden der Johanneskirche

20.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Ein Anblick wie im Krieg: Auf dem Grundstück der Johanneskirche stehen nur noch die Reste des einst von den Bürgern mitfinanzierten Gotteshauses. Der Baustahl ragt wild verbogen aus dem Beton heraus, die Erschütterungen des Abrisses sind am Freitagvormittag, als unser Bild entstand, noch in den Nachbarhäusern zu spüren. Der Bagger arbeitete sich da noch ganz ordentlich an den massiven Wänden der Johanneskirche ab – mittlerweile ist so gut wie nichts mehr übrig. Für die einen ist es ein gottserbärmlicher Anblick, der sie zu Tränen rührt, andere freut es, dass nun dort etwas Neues entsteht. Immer wieder in den letzten Tagen blieben Menschen stehen, sahen sich die Arbeiten an – manche kopfschüttelnd. Eine Frau, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, fragte: „Was kommt denn da jetzt hin? Oder bleibt das dann leer?“ -„Man könnte es mit Bäumen bepflanzen, einen kleinen Park für die Bürger daraus machen“, schlug ein anderer Passant vor. Nein, leer bleibt die Fläche nicht. Und nein, es wird ganz sicher auch kein kleiner Park daraus gemacht. Die evangelische Kirchengemeinde wird den Platz neu bebauen. Mit einem Gemeindezentrum. Denn in der Lauterschule, in der sich die Gemeinde im Moment trifft, geht es ein wenig eng her. Außer dem Gemeindezentrum soll im hinteren Teil des Grundstücks eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung entstehen, gebaut und betrieben von der Bruderhaus Diakonie aus Reutlingen. Ein älterer Herr fuhr kürzlich mit dem Auto vor, bat einen Bauarbeiter um eine Schindel vom Dach der Kirche. Als Erinnerung. Er bekam sie. sg/Foto: Holzwarth