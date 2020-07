Schwerpunkte

Wendlingen: Das Quartier erhält ein Konzept

24.07.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Leipziger Büro war einziger Anbieter für die Erarbeitung eines Exposés

Ein energetisches Quartierskonzept soll für die Innenstadt und für Unterboihingen erstellt werden (wir berichteten). Ein Blockheizkraftwerk könnte Bestandteil sein. So wie es nächstes Jahr an der Ludwig-Uhland-Schule entstehen soll. Die Wendlinger Überlegungen haben nun die Siedlungsbau Neckar-Fils hellhörig gemacht.

In der Lichtensteinstraße soll neu gebaut werden, die Bauherren wollen sich an das neue Blockheizkraftwerk der Ludwig-Uhland-Schule anhängen. Foto: NZ-Archiv

WENDLINGEN. Eigentlich sollte in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag die Vergabe für das energetische Quartierskonzept erörtert werden. Doch Stadtbaumeister Axel Girod wartete noch mit einer interessanten Anfrage auf: „Der technische Planer der Siedlungsbau Neckar-Fils hat sich bei uns gemeldet und angefragt, ob es möglich wäre, die geplanten Neubauten in der Lichtensteinstraße an das Blockheizkraftwerk anzuschließen, das an der Ludwig-Uhland-Schule gebaut wird“, berichtete er. Girod ließ die Anfrage prüfen und ja, der Anschluss wäre möglich. Und zwar in Zusammenhang mit der Sanierung der Neuffenstraße. Dann könnten die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden. Ein Synergieeffekt, der den Stadträten gefiel.