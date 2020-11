Schwerpunkte

Wendlingen blüht auf

06.11.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Bauhofleiterin steht dem Gemeinderat Rede und Antwort über die anfallenden Arbeiten in der städtischen Einrichtung

Bunte Farbtupfer wie Tulpen im Frühjahr und Geranien im Sommer gehören zu den optischen Highlights in der Wendlinger Stadtmitte. Sie kommen bei der Bevölkerung gut an, bekommt Heike Lüttmann immer wieder rückgemeldet. Das freut nicht nur die zupackende Bauhofleiterin und ihr Team, das motiviert auch zu mehr.

Bauhof in Zeiten von Corona (Bild): Insgesamt zählt der Wendlinger Bauhof 16 Mitarbeiter (zwei fehlten beim Fototermin). Foto: Bauhof

WENDLINGEN. „Blumen sind das Lächeln der Natur“, beginnt die Leiterin des Bauhofs schon fast poetisch ihren Bericht, den sie jährlich dem Gemeinderat vorstellt. Solcherlei Worte würde man für gewöhnlich nicht von einem Bauhofmitarbeiter erwarten, ist man doch eher geneigt zu unterstellen, dass ein rauer Umgangston vorherrscht, passend zu der harten und mitunter kräftezehrenden Arbeit. Zupacken kann die Bauhofleiterin allemal, das hat sie in den acht Jahren, seit sie an der Spitze des Bauhofs in Wendlingen steht, hinreichend bewiesen. Wenn es sein muss, dann fällt die Gärtnermeisterin auch eigenhändig den Maibaum für das Fest der Egerländer im Wendlinger Wald.