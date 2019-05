Weiterer Kosteneinsatz für Sicherheit

Gemeinderat stimmt überplanmäßiger Ausgabe von 47 000 Euro zur Verbesserung der Sicherheit in Anschlussunterbringung zu

Einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 47 000 Euro hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung einstimmig stattgegeben. Diese Mittel wurden rückwirkend für die Überwachung der Anschlussunterbringung in der Heinrich-Otto-Straße gewährt.

WENDLINGEN. Bereits im vergangenen Haushaltsjahr hatte der Gemeinderat insgesamt 80 000 Euro für den Einsatz einer Sicherheitsfirma und weiterer Maßnahmen in der Anschlussunterbringung zur Verfügung gestellt, woraufhin von Anfang November bis etwa Ende Januar dieses Jahres eine Securityfirma damit beauftragt wurde, die Sicherheitslage in und rund um das Gebäude in der Heinrich-Otto-Straße zu verbessern.