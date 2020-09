Schwerpunkte

Weitere Kindergartenplätze in Planung

25.09.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Stadt Wendlingen plant einen Erweiterungsbau mit weiteren 35 Plätzen für die Kindertagesstätte Neuburgstraße

Die Kindergartenlandschaft ist in Bewegung. Daran richten sich auch die Kindertageseinrichtungen aus. Während in Wendlingen gerade der Kindergarten Ohmstraße für drei Gruppen gebaut wird, plant die Stadtverwaltung bereits den nächsten. Bis zum Frühjahr 2022, so das Ziel, soll bei der Kindertagesstätte Neuburgstraße in Unterboihingen ein Erweiterungsbau entstehen.

Nach der bisherigen Vorentwurfsplanung ist die Krippengruppe im Obergeschoss direkt über eine Treppe an den Garten angeschlossen. Diese kann gleichzeitig als Fluchttreppe genutzt werden. Im EG ist die ganztägige Kindergartengruppe untergebracht. Der Eingang befindet sich in der Jägerstraße. Rechts im Foto ist der eingeschossige Verbindungsbau zu sehen, der an das bestehende Gebäude in der Neuburgstraße anschließt. Die Fensterelemente greifen die weiße Umrahmung der Fenster des Altbaus auf. Grafik: Büro Elsenhans

WENDLINGEN. Nach der bisherigen Schätzung des Architekten belaufen sich die Gesamtkosten für die Erweiterung mit einem zweigeschossigen Gebäude inklusive Anbindung an den bestehenden Kindergarten auf insgesamt 1,794 Millionen Euro brutto inklusive technischer Anlagen, Außenanlagen und Freiflächen, Ausstattung und Baunebenkosten.