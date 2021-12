Schwerpunkte

Weitere 900 Impftermine

08.12.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Köngen kommt die Immunisierung zum Jahresende in Schwung.

KÖNGEN. Erfolgsnachrichten vom Impfen konnte Bürgermeister Otto Ruppaner am Montag in der Gemeinderatssitzung verkündigen. Am vergangenen Samstag ließen sich nämlich 500 Menschen im Burgforum impfen. Bis zur Mittagszeit kam es zu Wartezeiten, weil mancher Impfling offenbar die Zeit nicht erwarten konnte und sich wesentlich früher am Burgforum einfand.

Schön ist, dass mit Dr. Benjamin Maier und Dr. Adina Fernengel-Kurzenberger auch die zwei Gemeinderäte in die Impfaktion involviert sind. Am kommenden Samstag, 11. Dezember, können weitere 400 Menschen geimpft werden, am Samstag, 18. Dezember, steht Impfstoff für 500 Impfwillige zur Verfügung. „Die Termine für diese beiden Samstage haben wir heute freigegeben“, sagte Ruppaner. Geimpft wird in Köngen übrigens mit Biontech.

Ruppaner appellierte, auch wegen der derzeit nicht gerade kuscheligen Temperaturen, an die Menschen, pünktlich zu den vereinbarten und bestätigten Terminen zu kommen. „Dadurch lassen sich Wartezeiten vermeiden“, sagte er.

Er wies zudem nochmals darauf hin, dass Menschen, die mit dem Internet etwas auf Kriegsfuß stehen, sich auch telefonisch im Rathaus einen Termin holen können. Am Freitag, 10. Dezember, am Freitag, 17. Dezember und am Mittwoch, 22. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr, kann man sich unter Telefon (0 70 24) 80 07-25 zum Impfen anmelden.