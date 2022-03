Schwerpunkte

Weiße Täubchen für den Frieden

19.03.2022 05:30, Von Sarah Eckert — E-Mail verschicken

Das Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasium setzte am Freitag ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und für mehr Frieden in der Welt. Die Schüler stellten auch eine eigene Spendenaktion auf die Beine.

Die Schüler des Robert-Bosch-Gymnasiums setzten, ganz in Weiß, am Freitag ein Zeichen für den Frieden. Foto: Eckert

WENDLINGEN „Imagine all the people livin’ life in peace“ sang John Lennon in seiner Friedenshymne „Imagine“ – „Stell Dir vor, alle Menschen lebten in Frieden“. Dieses Lied entwickelte sich schnell zu einem Protestlied gegen den Vietnamkrieg und zu einem Symbol der Hoffnung. Auch Schüler des Robert-Bosch-Gymnasiums sangen am Freitag „Imagine“ als Zeichen gegen den Ukraine-Krieg. Sie versammelten sich dafür im Pausenhof und bildeten ein Peace-Zeichen. Auf selbst gebastelten Friedenstauben hatten sie ihre ganz persönlichen Gedanken notiert.