Schwerpunkte

Weindorf in Wendlingen beginnt bald

02.08.2022 05:30

Zum 26. Mal findet an den kommenden zwei Wochenenden das Schlemmer-Festival unter den Platanen statt

Die Aufbauarbeiten für das 26. Wendlinger Weindorf haben begonnen, am kommenden Donnerstag geht es los. Foto: Just

WENDLINGEN. Die Hütten auf dem St. Leu-la-Forêt-Platz in Wendlingen kündigen es an: Am Donnerstag, 4. August, beginnt das 26. Wendlinger Weindorf. Und wieder verwöhnen Ralf Mutzbauer vom „Gasthaus zum Lamm“ und Andrea und Michele Natoli von Da Michele Catering die Besucher mit schwäbischen und italienischen Delikatessen. Der edle Rebensaft und die unterhaltsame Live-Musik dürfen hier nicht fehlen. Wie immer ist das Weindorf auf zwei Wochenenden aufgeteilt. Bis Sonntag, 7. August, kann man das Flair unter den Platanen genießen. Von Donnerstag, 11. August bis Sonntag, 14. August findet die Fortsetzung des Events statt. Das Wendlinger Weindorf ist Donnerstag bis Samstag von 18 bis 24 Uhr geöffnet. Sonntags kann von 11 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr gefeiert werden. Die Eröffnung des Weindorfs findet am Donnerstag, 4. August, um 18 Uhr statt.