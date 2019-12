Weihnachtslieder aus 200 Kehlen

Musikverein und Jugendchor St. Kolumban luden zum gemeinsamen Singen an der Rathaustreppe ein

200 Wendlinger kamen am Donnerstag zum Rathaus, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Foto: kry

WENDLINGEN. Es ist kurz vor 18 Uhr, längst ist das Licht der Sonne der Dunkelheit gewichen, als sich vor dem Wendlinger Rathaus plötzlich massenhaft Menschen versammeln. Einige tragen Musikinstrumente mit sich herum, andere werfen einen letzten Blick auf die Notenblätter oder testen die aufgebauten Mikrofone. Viele Bürger genehmigen sich noch schnell einen wärmenden Glühwein oder Punsch.

Und genau in diese abendliche Stimmung ertönt vom Musikverein Wendlingen eine Melodie, die so gar nicht zur hereingebrochenen Nacht passen will. „Brich an du schönes Morgenlicht“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach eröffnet das traditionelle Weihnachtsliedersingen. „Es ist seit Jahrzehnten eine schöne Tradition, Weihnachtslieder erklingen zu lassen“, schwärmt Dekan Paul Magino bei der Begrüßung. Wenn es nach ihm ginge, sollen die Lieder in jedem neue Bilder wahr werden lassen.