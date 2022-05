Schwerpunkte

Wegen des Erzieherinnenmangels müssen in Wendlinger Kindergärten die Betreuungszeiten gekürzt werden

12.05.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wegen des Erzieherinnenmangels werden in Wendlingen ab dem neuen Kindergartenjahr 2022/2023 nur noch die S- und L-Betreuungsmodelle angeboten. Bisherige Öffnungszeiten von 45 und 50 Stunden wird es vorerst nicht mehr geben.

Die Stadt prüft, ob die künftige Lücke beziehungsweise wenigstens ein Teil der gekürzten Zeit mit Tagesmüttern aufgefangen werden kann. Dafür werden gerade auch geeignete Räume gesucht. Symbolbild: Adobe Stock/Kuzmina

WENDLINGEN. Weil die Suche nach neuen Fachkräften für die vakanten Stellen bisher nicht den gewünschten Erfolg beschert hat und sich die personelle Situation nicht nur im Kindergarten Hebelstraße, sondern auch in weiteren Kindergärten in Wendlingen weiter zuspitzte, hat die Stadt Wendlingen nach weiteren Lösungen gesucht. Das Ziel muss nach den Worten von Bürgermeister Steffen Weigel am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung sein, die Betreuung wieder auf verlässliche Beine zu stellen. Das heißt konkret, dass die von den Eltern gebuchten Betreuungszeiten (Modell) vom Kindergartenträger auch so eingehalten werden können. Das war in der Vergangenheit nicht immer so gewährt und hatte Eltern vor große Schwierigkeiten gestellt, weil sie auf die teils kurzfristig eingeschränkten Schließzeiten schnell reagieren mussten, vor allem für berufstätige Eltern sei das schwer zu handeln gewesen, räumte der Bürgermeister ein.