Wasserversorgung in Wendlingen soll verbessert werden

27.05.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gemeinderat fasst einstimmig Baubeschluss für eine neue Wasserleitung – Für mehr Wasserdruck auf Leitung nach Unterboihingen

Die Stadt Wendlingen plant den Bau einer neuen Wasserleitung auf der „Halde“. Auf einer Gesamtlänge von 950 Metern soll die Leitung für mehr Druckstabilität im Wassernetz des Unterboihinger Stadtteils sorgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf netto 803 000 Euro.

Zwischen Kapellenstraße und Speckweg erstreckt sich die Wasserleitung auf über 950 Meter auf dem sogenannten Franzosenweg unterhalb der Kapelle im Hirnholz (Foto). Foto: Holzwarth

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Bisher wird der Stadtteil Unterboihingen mit Trinkwasser aus dem Hochbehälter Eschle versorgt. Dort wird das Eigenwasser aus den drei städtischen Wasserfassungen mit dem Fremdwasser von der Landeswasserversorgung gemischt. Vom Hochbehälter Eschle, der im Stadtteil Wendlingen liegt, wird das Wasser in zwei Fallleitungen in die Stadtteile Wendlingen und Unterboihingen verteilt. Den kritischen Punkt für das Trinkwasser auf seinem Weg nach Unterboihingen stellt der stillgelegte Hochbehälter Halde dar. Dort hat das Wasser in der Spitzenstunde lediglich einen Fließdruck von 0,28 bar. Das reiche gerade mal dafür aus, um den erforderlichen Mindestdruck im Gebiet Am Berg zu gewährleisten, heißt es dazu in der Drucksache.