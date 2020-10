Schwerpunkte

Interview mit Köngener Bürgermeister: Wasser als wertvolle Ressource und wahre Corona-Herausforderungen erst 2021

12.10.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Bürgermeister Otto Ruppaner sieht die wahren Herausforderungen durch die Pandemie erst 2021 auf Köngen zukommen

Die Corona-Pandemie stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. In Köngen allerdings zeigte sich im vergangenen Sommer, dass auch das zweite große Thema, der Klimawandel, einen immer größeren Einfluss auf unser Handeln haben wird. Im Interview sagt Bürgermeister Otto Ruppaner, wie er diesen Herausforderungen begegnet.

Für Otto Ruppaner gibt es auch in Zukunft große Herausforderungen zu meistern. pm

Herr Ruppaner, die Corona-Pandemie hat in den meisten Gemeinden nicht zum gefürchteten Nachtragshaushalt geführt. Wie entspannt gehen Sie in die nächsten Wochen und Monate, was Haushaltsbelastungen, aber auch die zweite Corona-Welle angeht?