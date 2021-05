Schwerpunkte

Was tun, wenn der Strom tagelang weg ist?

21.05.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wendlingen rüstet sich gegen Stromausfall: Präventive Anschaffungen und Handlungsempfehlungen sind damit verbunden

Was tun, wenn der Strom weg ist? Wer so etwas schon mal erlebt hat und sei es nur für wenige Stunden, der weiß, dass dann gar nichts mehr geht. Gehen die Lichter und alles andere kurz darauf wieder an, dann ist so ein Vorfall schnell wieder vergessen. Was ist aber, wenn tagelang nichts funktioniert? Für diesen Tag X will die Stadt Wendlingen gewappnet sein und arbeitet einen Notfallplan aus.

Zwischen Rathaus und Stadthalle könnte das Notstromaggregat aufgestellt werden, so ein Vorschlag. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Wer solches Szenarium literarisch in Bestsellerform gelesen hat, der bekommt eine Ahnung davon, welche Auswirkungen so ein Stromausfall annehmen kann, wenn so etwas über Tage, oder gar Wochen und Monate dauert. Wohl dem, der sich vorher darauf vorbereitet hat – in der Hoffnung, dass dieser Fall nie eintreten wird. Es muss dabei nicht immer gleich an einen Anschlag gedacht werden, erklärte Bürgermeister Steffen Weigel in der Sitzung des Gemeinderats. „Schwankungen im Netz haben wir auch heute schon“, gab er zu bedenken – so erfreulich und erwünscht der Ausbau mit erneuerbaren Energien auch sei. Alle Kommunen müssten sich darüber Gedanken machen, machte Weigel am Dienstag deutlich.