Schwerpunkte

Was in Wendlingen an Silvester erlaubt ist

30.12.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Die Stadt Wendlingen hat auf Basis der Corona-Verordnung eine Allgemeinverfügung fürs Stadtgebiet erlassen. Vor verschiedenen Gaststätten dürfen sich nicht mehr als zehn Personen versammeln. Die Polizei kontrolliert.

Zu zweit und mit Wunderkerzen – so werden viele das neue Jahr begrüßen. Foto: Adobe Stock

WENDLINGEN. Freunde treffen, zusammen feiern, zu Mitternacht das neue Jahr mit ordentlichem Krach begrüßen – das fällt auch in diesem Jahr für die meisten ins Wasser. Die Stadt Wendlingen hat eine Allgemeinverfügung auf der Basis der Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom 17. Dezember erlassen, die genau regelt, was an welcher Stelle der Stadt erlaubt ist. Allgemein gilt im Land, dass sich in geschlossenen Räumen zehn, im Freien 50 Personen treffen dürfen.