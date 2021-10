Schwerpunkte

Was geschieht mit der Wendlinger Kanonenbrücke?

21.10.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die aus den Jahren 1948/49 stammende Brücke, für deren Bau teils Kanonenrohre aus dem Zweiten Weltkrieg verwendet wurden, weist große Schäden auf und ist stark verrostet. Deshalb muss sie instandgesetzt werden.

WENDLINGEN. Ob das Brückenbauwerk in der Vorstadtstraße saniert oder abgebrochen und ein Neubau erstellt wird, das wird wohl erst im nächsten Jahr entschieden. Bei einer turnusgemäßen Untersuchung im Jahr 2017 hatten sich Mängel an dem Brückenbauwerk gezeigt. Zwar war die Tragfähigkeit nicht gefährdet – eine Sanierung wurde jedoch empfohlen. Im Januar 2019 hatte die Stadtverwaltung das Thema zur Entscheidung dem Ausschuss für Technik und Umwelt vorgelegt, dabei war die Idee aufgekommen, die Brücke an den – damals zu planenden – Kreisverkehr in der Neckarstraße anzuschließen, um sie nicht nur wie bisher für den Rad- und Fußgängerverkehr zu nutzen, sondern auch für Auto und Lastwagen. Dies machte weitere Untersuchungen zu unterschiedlichen Belastungsansprüchen erforderlich.