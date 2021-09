Schwerpunkte

Was geschieht im Wendlinger Otto-Quartier?

03.09.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Im September 2020 stellte die Firma CG Elementum die Pläne für das Wendlinger Otto-Quartier vor. Dann wurde es still um die Planungen. Wir fragten bei CG Elementum und der Stadtverwaltung nach dem Stand der Dinge.

Erste Abbrucharbeiten auf dem Otto-Areal haben bereits begonnen, wann die Umgestaltung des Quartiers beginnt, hängt von der Verabschiedung des Bebauungsplans ab. Foto: Just

WENDLINGEN. Die Visualisierungen sahen vielversprechend aus: Ein Hochhaus, in sich gedreht, mit einer teilbegrünten Fassade. Die historische Weberei mit scheinbar freischwebendem Aufbau. Ein Hotelgebäude mit gläsernem Dachgeschoss. Das ganze Quartier durchzogen von parkähnlichem Grün. Ein Quartier, das vor allem aber als „Zero Emission“-Quartier von sich reden machen will. Ein Quartier, das in einer Mischung von Alt und Neu, von Wohnen und Gewerbe genau den Anforderungen der Internationalen Bauausstellung entspricht. In Wendlingen staunte man anlässlich der Präsentation im September vergangenen Jahres.